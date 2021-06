Ricky Martin sufre discriminación por su sexualidad y J Balvin le pide casarse con él

Puerto Rico.- Ricky Martin confesó en redes sociales que luego de compartir varias fotografías al lado de su esposo, Jwan Yosef, recibió insultos y hasta perdió seguidores, lo cual lamenta, pues es un claro ejemplo de la intolerancia hacia la homosexualidad.

La publicación de Ricky Martin fue para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGBTQ+, pero no contaba con la respuesta y los comentarios despectivos.

El intérprete de “Vuelve” y “Pégate” aclaró que no es la pérdida de seguidores lo que le preocupa, sino la reacción de la gente, lo que le causó el mismo sentimiento de hace diez años, cuando se atrevió a confesar sus preferencias sexuales.

Claro está, no es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje qué hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser”.