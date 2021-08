Ringo Starr de The Beatles estrena ‘Change the World’ su nuevo EP

Londres.- Ringo Starr anunció con bombo y platillo la salida de “Change The World” que lanzará este 24 de septiembre.

El material cuenta con 4 pistas se grabaron en el estudio Roccabella West de Starr, tal como lo hizo con su EP Zoom In lanzado en marzo de 2021, y cuenta con colaboradores nuevos y frecuentes, creando canciones que abarcan el espectro del pop, country, reggae y rock and roll.

A raíz del estreno, el músico dijo:

He estado diciendo que solo quiero lanzar EP en este momento y este es el próximo. Qué bendición ha sido durante este año tener un estudio aquí en casa y poder colaborar con tantos grandes músicos, algunos con los que he trabajado antes y algunos nuevos amigos ".

Starr compartió la noticia por primera vez el jueves 12 de agosto en talkhoplive, cuando apareció en su canal Rock 'N' Roll para brindarles a los fanáticos la primera oportunidad de reservar el nuevo EP.

El sencillo principal "Let’s Change The World" ofrece una grata dosis de esperanza y el optimismo característico de Starr. La canción fue escrita por Joseph Williams y Steve Lukather, quienes también tocaron en la canción con coros de Amy Keys, Zelma Davis, Billy Valentine y Darryl Phinnessee.

Ringo trae una vibra positiva. FOTO: CORTESIA

"Just That Way" fue escrita e interpretada por Ringo y su ingeniero Bruce Sugar desde hace mucho tiempo, y continúa el ambiente reggae de "Waiting for the Tides to Turn" de Zoom In con Tony Chen regresando a la guitarra, acompañado por Fully Fullwood en el bajo y Ed Roth en Hammond B3 con Zelma y Zho Davis en coros.

"Coming Undone" es la primera colaboración de Starr con Linda Perry, quien escribió y toca en la canción que también presenta a Trombone Shorty. Todos pueden identificarse con haber tenido momentos de deshacerse, y los tiernos y melódicos sonidos country junto con la cálida voz de Ringo ofrecen un bienvenido respiro.

El baterista de The Beatles prepara nueva música. FOTO: CORTESÍA

Para el número final, Ringo mece su propia versión de “Rock Around The Clock” acelerada por los inconfundibles licks de Joe Walsh en la guitarra. A ellos se unen Nathan East en Upright Bass, Bruce Sugar en piano y Amy Keys y Windy Wagner en coros.

“Change The World”estará disponible en versión digital, CD y Cassette a partir del próximo 24 de septiembre; el vinil de 10” estará disponible el 19 de noviembre.





