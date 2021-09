¡Están de regreso! Río Roma en la telenovela 'SOS me estoy Enamorando'

CDMX.- Río Roma será el encargado de musicalizar la nueva telenovela protagonizada por Irán Castillo y Daniel Arenas “SOS me estoy Enamorando”.

El tema principal tiene por nombre "Por fin me enamoré", con letra original del mismo José Luis Roma y que ya se encuentra también disponible en todas las plataformas digitales.

No es la primera vez

No es la primera vez que José Luis Roma es invitado a participar de forma musical en una telenovela, pues anteriormente de su inspiración se han escuchado las canciones principales en: “Vino el amor” (“Vino el amor”), “La fuerza del destino” (“Tú me cambiaste la vida”), “El color de la pasión” (“Hoy es un buen día”) y “Una familia con suerte” (“Un día con suerte”); Mientras que como Río Roma, ellos han cantado los temas de: “Médicos, línea de vida” (“Hilo Rojo”) y ahora “SOS me estoy enamorando” ("Por fin me enamoré").

La rola promete ser de las favoritas. FOTO: CORTESÍA

A la par de este nuevo proyecto, Río Roma sigue en plena promoción de su EP “6 canciones y 1 tequila”, el cual en colaboraciones con grandes artistas de regional mexicano, actualmente se escucha “Fue un placer amarte” con Virlán García, mismo que se suma a los anteriores cortes con Calibre 50 en “Tú eres mi amor” y con Grupo Firme en “Un Tequila”.

SOS me estoy Enamorando. FOTO: TELEVISA

