México.- El youtuber Rix pasará tres años, dos meses en la cárcel tras declararse culpable de abuso sexual contra Nath Campos, otra youtuber e hija del productor Kiko Campos, quien destapó su caso de violación en enero de este año.

Ricardo González, el nombre verdadero de Rix, fue detenido el 26 de febrero y trasladado al Reclusorio Oriente, hasta que este 8 de septiembre, se dictó la sentencia, luego de que el 1 de este mes, el mismo creador de contenido aceptara su culpabilidad en los hechos.

Nath Campos junto con su abogada Mónica Peña, ofrecieron una conferencia de prensa para detallar la justicia que obtuvieron de su caso.

Además de pasar sus días en las rejas, Rix aceptó la reparación del daño, que Nath donará a algunas asociaciones que ayuden a víctimas de abuso sexual.

Nath Campos dijo sentirse satisfecha de haber logrado justicia, e invitó a otras mujeres a que hablen, siempre y cuando sea a su tiempo.

Ha sido un año bastante pesado, pero no pensé que el tener una conclusión en este caso me fuera dar tanta validación emocional en este tema. El mensaje que quiero dar es una decisión muy personal los tiempos de cada mujer cuando decida hablar, los procesos de las mujeres. Me siento satisfecha, distinta, me siento cambiada. Marca el final de un capítulo en mi vida de mucha lucha”, indicó.