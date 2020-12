Robbie Williams casi muere a causa de su propia dieta a base de pescado

Estados Unidos.- Una dieta alimenticia basada en pescado estuvo a punto de matar al cantante Robbie Williams.

El cantante inglés, de 46 años de edad, aseguró que la insistencia de su esposa, Ayda Field, de que acudiera al médico lo salvó.

Comía pescado dos veces al día y cuando finalmente acudí a que me examinara el doctor y tuvimos los resultados de las pruebas, me dijo que tenía la intoxicación por mercurio más alta que había visto”, contó el ex integrante del grupo Take That a Radio X.