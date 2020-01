Robert Downey Jr. abandona la carne y se volverá vegano

Estados Unidos.- Aunque la nueva película de Robert Downey Jr., "Dolittle", no tuvo el impacto esperado en las taquillas, sí inspiró al actor a realizar un cambio radical en su forma de vida.

La esposa del actor, Susan Downey, inspiró a Robert Downey Jr. a abandonar la carne y adoptar una dieta completamente vegana, reporta El Debate.

Durante una entrevista con la revista Variety, para promocionar el estreno de Dolittle, Downey Jr. y su esposa anunciaron este radical cambio de vida.

Ella es la productora creativa más grande en la historia del cine, y yo hago caras por dinero y pollo, aunque no, ahora ya no consumo pollo", comentó el actor, a lo que su esposa agregó: "Ya no más pollo".