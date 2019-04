Robert Downey Jr. cumple 54 años y lo celebran con su versión de 'La Última Cena'

El actor Robert Downey Jr. cumple hoy 54 años y para celebrarlo, el artista gráfico Boss Logic diseño una espectacular postal donde reproduce el famoso cuadro de "La última Cena" con el cast del universo cinematográfico de Marvel.

Después de un accidentado pasado, Robert Downey Jr. ha logrado remontar su vida y convertirse en un gran fenómeno en el cine.

A sus 54 años, es conocido mayormente por su papel de Iron Man dentro de las películas de superhéroes producidas por Marvel en colaboración con Disney. Incluso el creador de Iron Man, el mismo Stan Lee, en más de una ocasión mencionó que Downey Jr. era la encarnación de Tony Stark, pues siempre lo había imaginado así.

Como regalo de cumpleaños, el artista Kode A., conocido por su cuenta de Instagram BossLogic y responsable de los posters de películas como Avengers End Game, The Joker y Ready Player One, diseñó una postal especial para Robert Downey Jr.

Algunos de sus compañeros, como Mark Ruffalo, quien interpreta a Bruce Banner, también aprovecharon para dejarle sus felicitaciones y comentar algunos de los recuerdos que tienen con el actor.

Carrera accidentada

Robert Downey Jr. comenzó su carrera a mediados de los años 80's, en programas como Saturday Night Show. Sus primeras películas fueron "The Pick-Up Artist" y "Less than Zero", a finales de los 80's.

Pero así como su talento, también brillaban sus adicciones a las drogas, pues comenzó a consumirlas desde los 8 años. Su propio padre es quien lo introdujo a ellas.

A principios de los 90's, su interpretación de Chaplin fue aplaudidA por la crítica y parecía que empezaba a estabilizarse luego de haber entrado en rehabilitación.

Pero en 1996 fue detenido por manejar desnudo, armado y en posesión de cocaína. En ese momento comenzó una nueva espiral descendente en su vida.

Tras 12 meses en prisión y una segunda rehabilitación fallida, en 2000 fue detenido en una habitación de hotel con cocaína.

Cuando Jon Favreau fue contratado por Marvel para dirigir la primer película de Iron Man, de inmediato pensó en Robert Downey Jr. como su protagonista, pero la compañía no estaba tan convencida por la inestabilidad del artista.

Luego de una primera prueba de cámara, el estudio se convenció de que Downey Jr. era el mejor para interpretar el papel y el resto es historia.

A lo largo de 10 años, Robert Downey Jr. se ha convertido en un pilar para la franquicia de películas de superhéroes de Marvel, aunque se sabe que su contrato concluirá con la próxima entrega de Avengers: Endgame.