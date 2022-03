Roberto Martínez da cátedra de cómo aprovechar al máximo las redes sociales

León, Guanajuato.- Roberto Martínez mejor conocido por su podcast ‘Creativo’ y su faceta como escritor, visitó las instalaciones de SAPICA, para compartir su experiencia en redes sociales y dar tips a los interesados en estas plataformas.

Roberto Adrián Martínez Osuna, es un creador de contenido mexicano nacido en Monterrey, Nuevo León. Cuenta con más de 11 millones de seguidores y su trabajo ha sido reproducido más de 3 mil millones de veces.

Roberto Mtz. uno de los más famosos creativos. Foto: Instagram

Cuenta con 1.5 millones de seguidores en Instagram, y a sus 29 años está por publicar su tercer libro.

Estudió la licenciatura de Ingeniería en software en el TEC de Monterrey y ha participado en diferentes acciones sociales que repercutieron en la sociedad.

Roberto Mtz. compartió su experiencia con los asistentes a SAPICA. Foto: Juanita Crespo

Durante su ponencia, habló de las cosas que ha aprendido y que le han valido potenciar sus habilidades. Siempre quiso mantener el perfil bajo, pero al viralizarse, decidió dar su rostro de la manera más honesta posible.

Mi acercamiento comenzó a los 8 años, cuando llegó la computadora que sería para la familia, al final, fue solo para mí. Comencé a hacer contenido, pero imaginarán como fue en ese entonces. Mi idea, fue escribir, arrancar desde ahí, pero la vida te va llevando por otros caminos”.

Roberto recomendó la sistematización de los proyectos, es decir, analizar y criticar de las experiencias vividas qué es lo mejor.

“Nosotros estudiamos qué temas eran los que más nos daban punch, analizamos los momentos qué más teníamos interacción; comencé a delegar. También, el no cansar a la gente, dándole clips pequeños, para hacer más fácil su consumo”, dijo.

Roberto en la charla. Foto: Juanita Crespo

Toda esa información, le permitió encontrar patrones, algoritmos, que le llevarían a hacer hits virales, lo que vino en el crecimiento de su negocio. Actualmente está grabando la segunda temporada de su podcast “Creativo”.

Además, recomendó aprovechar las oportunidades, pues no llegan dos veces.

Tenía planeado sacar mi libro para el 2020, ‘El arte de perder’, pero era mi momento de enfocarme en el podcast, capitalizar, porque me he dado cuenta que si hay momentos que no aprovecho, no se vuelven a presentar”.

Roberto reconoce que el podcast le abrió los ojos, y ganó nuevos amigos.

“Tienes que ser honesto con tus capacidades, plantearte metas con ellas. Las maneras de vencer la frustración es enfrentarla, y la idea del 80 por ciento, que en mi caso, era forzarte a publicar mucho, porque en algún momento la cantidad y la habilidad te generarán calidad. Tienes que ser o activar la mente creativa todo el tiempo, porque al cerebro le gusta estar así, ocupado, y cuando lo tienes trabajando, va generando nuevas ideas”, reiteró.

Roberto ha entrevistado a personalidades como Yordi. Foto: Especial

Roberto recomendó a los nuevos ‘creativos’, no romantizar las redes, pues no se sabe en qué momento, una red suplirá a otra.

“Para mí, el podcast es el hijo bastardo del videoblog y la televisión, y no dudo que en futuro, haya otra que supla a esta; no estoy casado con una sola red, y eso les recomiendo, no romantizar”.

Entre sus entrevistados se encuentra el rapero 'Alemán'. Foto: Especial

Roberto sigue su propia misión: ‘Hacer contenido que lo enorgullezca’.

“El fondo no es negociable, la forma sí. En mis entrevistas, parto de la premisa de que no nos conocen ni a ellos, ni a mí, y tengo ese salto de fe que va a funcionar, porque me enfoco en la empatía, en que la gente le gusta identificarse, tal como funciona en las películas”, compartió.

Santa Fe Klan es otro de sus entrevistados. Foto: Instagram

Roberto dio otro consejo, que tenía que ver con seguir las métricas, es decir, medir todo el resultado.