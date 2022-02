México.- Roberto Palazuelos, precandidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Quintana Roo, envió un fuerte mensaje a quienes los difaman, pues aseguró que ajustará cuentas cuando sea gobernador.

El actor y ahora político Roberto Palazuelos causó alboroto al presentarse en el programa de televisión "De primera mano" y lanzar 'amenazas' a quienes lo han criticado.

En la entrevista frente al periodista Gustavo Adolfo Infante, 'El Diamante Negro" habló sobre las acusaciones que le habían hecho sobre que en el restaurante de su hotel reciclaban la comida, y aseguró que 'son patadas de ahogado', que se trata de una guerra sucia para desprestigiarlo.

'El Diamante Negro' es precandidato al gobierno de Quintana Roo por el partido Movimiento Ciudadano. Foto: Instagram

"A mi ninguna guerra sucia me va a parar y todas esas gentes que están difamándome, que están haciendo cosas, yo estoy apuntando ¿eh?, no crean que no estoy apuntando, estoy apuntando y estoy tomando nota", aseveró el actor.

Ya llegará el momento, cuando yo sea titular del Ejecutivo, que ajustemos cuentas", expresó en el programa.

El video del momento de la entrevista en el que Palazuelos hace tales aseveraciones comenzó a circular en redes sociales y provocó múltiples reacciones, incluso de los propios miembros de Movimiento Ciudadano.

"Es gravísimo que Roberto Palazuelos amenace con un 'ajuste de cuentas' a una mujer que defendió sus derechos laborales. Es inadmisible amenazar con usar un eventual poder como gobernador para tomar venganzas personales", expresó Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano.

Por su parte, Luis Fernández, secretario Nacional de Movimientos Sociales en Movimiento Ciudadano, aseguró que 'El Diamante Negro' no representa los valores del partido.

"Estimado @robpalazuelos, como lo dije dentro y fuera del partido, no representas los valores ni el ideario de @MovCiudadanoMX. Anótame en tu lista porque votaré en contra de tu candidatura en la Asamblea Nacional Electoral", escribió en Twitter junto a la publicación del video.

Estimado @robpalazuelos, como lo dije dentro y fuera del partido, no representas los valores ni el ideario de @MovCiudadanoMX.



Anótame en tu lista porque votaré en contra de tu candidatura en la Asamblea Nacional Electoral.

pic.twitter.com/RWBP8IsOsJ — Luis F. Fernández #YoDefiendoAlCIDE (@luisffernandez) February 4, 2022

Otros usuarios en Twitter, donde se volvió tendencia Palazuelos, expresaron su opinión respecto a sus polémicas revelaciones.

"Lo mejor que puede hacer Movimiento Ciudadano por Quintana Roo y por ellos mismos como partido, es quitarle la precandidatura al machito patanazo de #Palazuelos. Ojalá lo hagan y pronto", se lee en uno de los mensajes.

Las noticias de AM en

Síguenos