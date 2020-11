Roberto Palazuelos busca incursionar en la política

Ciudad de México.- El actor mexicano, Roberto Palazuelos, expresó su intención para incursionar en la política pues aseguró que se encuentra viviendo un ‘segundo aire’ gracias a sus negocios y su trabajo en el medio del espectáculo.

Hace unos días, el también empresario, visitó la construcción del próximo Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’, en la zona militar Santa Lucía y compartió imágenes del momento.

Cientos de seguidores le escribieron diciéndole que debería lanzarse como gobernador y después como presidente, algo que inició los rumores de que el actor sí esté interesado en ello.

Mediante una entrevista el actor, aseguró que por el momento no le interesa poner energía y tiempo en la política, pero en el futuro, no lo descarta.

Por el momento no, pero no digo que no para siempre, es una inquietud que yo traigo adentro y que siento que sería muy bien. No me gustaría morirme sin hacer algo por mi país, pero no es el momento… Creo que una de las deficiencias más grandes que tiene nuestro país es que tenemos una pésima procuración de justicia que deriva de malos sueldos, que causa una impunidad terrible a todo tipo de criminales y también tenemos un poder judicial que tiene el mismo problema. Me gustaría llegar para darle una profunda reforma a todo eso...", comentó a El Universal.