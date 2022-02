México.- Como político, Roberto Palazuelos se encuentra inmerso en el escándalo. Ahora salió a la luz la fotografía que muestra a un presunto asaltante asesinado por el también actor el 5 de octubre de 2001.

Esa fecha, en la entrada de las oficinas de la empresa Coemsa, Roberto Palazuelos disparó su pistola calibre .380 en contra de un hombre que lo había encañonado y que pretendía asaltar el lugar.

En sus propias palabras, en 2020, en entrevista con Yordi Rosado, para su canal de YouTube, Palazuelos confesó que mató al hombre en medio de una balacera.

Reforma publicó que otro cómplice del asaltante huyó herido, pero metros adelante falleció. Los hechos ocurrieron pasadas las diez de la mañana de un viernes en la colonia San Miguel Chapultepec.

En la misma entrevista con Yordi, el actor y empresario recuerda que al ver lo sucedido, busca al dueño de Coemsa, al que identifica como “Scarface”, y le pide ayuda.

Arregla esto. Soy famoso; me acaban de dar mi portación de arma y me la van a quitar. No tengo ni un mes y ya me chingué a un cabrón”, recordó Roberto Palazuelos que le dijo al empresario.