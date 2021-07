VIDEO. ¿Qué es eso w…? Pregunta Roberto Palazuelos cuando le dan refresco en bolsa

México.- Roberto Palazuelos asistió como invitado al programa “De noche todo pasa” con Yordi Rosado, donde probó por primera vez el refresco, pero en bolsa y quedó sorprendido.

La emisión del programa que se transmite por Unicable, canal cerrado de Televisa, trascendía con normalidad, pero Palazuelos se mostró asustado y sorprendido cuando una persona del staff le llevó una soda rosa, pero en bolsa.

¿Qué es eso w… no mam… qué es esto?, y me pasas la que tiene algo raro ¿no?, ¿esto tiene chupe? Así es la onda y esto es como de… ‘qué es esto w…? En bolsa, no hay billete aquí para la producción o qué?”, preguntó Roberto Palazuelos confundido y sorprendido.