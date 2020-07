Roberto Palazuelos responde a las burlas de Eduardo Videgaray

Ciudad de México.- El actor y empresario mexicano, Roberto Palazuelos, respondió a las burlas del conductor de ‘¡Qué Importa!’ Eduardo Videgaray, e involucró a su hermano.

Hace unos días, Eduardo había hablado en el programa nocturno sobre la dinámica de Palazuelos de mandar saludos en video a un costo de 2 mil 500 pesos para sus fans.

Al parecer, un comentario que hizo el conductor no le agradó a Palazuelos, pues incluso le respondió y metió hasta a su hermano.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, Roberto, respondió con un saludo y una “felicitación” por una orden de aprehensión de su hermano, el exsecretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray Caso.

El también locutor respondió ante los miles de mensajes que le han llovido y dijo que si su hermano cae preso, si le pedirá un saludo al actor.

Hoy en la mañana me encuentro que muchísima gente me envía y me reenvía un tuit que puso Palazuelos en el cual dice 'dile a Videgaray que si quiere le mando un saludo felicitándolo por la próxima orden de aprehensión de su hermano', haciendo referencia pues a mi hermano Luis Videgaray, excanciller y exsecretario de Hacienda en el gobierno de Enrique Peña Nieto”, comentó Eduardo Videgaray en su programa radiofónico ‘La Corneta’.