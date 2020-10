Roberto Palazuelos revela que fue humillado por amigos más ricos en sus inicios

Roberto Palazuelos rememoró el trabajo duro que lo llevó a donde está ahora y algunas humillaciones que sufrió en sus inicios por sus amigos más adinerados.

Platicó una anécdota con Ernesto Zedillo Jr., quien bromeó sobre su primer hotel que "no tenía luz"

Roberto Palazuelos se ha convertido no sólo en una de las figuras más queridas del espectáculo en México, si no también en un símbolo del éxito y la opulencia, pero en una reciente entrevista confesó que no siempre fue así y que incluso llegó a sufrir humillaciones públicas por no tener suficiente dinero en sus inicios.

En entrevista con Yordi Rosado, “El Diamante Negro” contó la intensa vida que ha llevado y el trabajo duro que lo llevó a tener incluso más dinero que algunos de sus amigos que llegaron a discriminarlo.

Contó, por ejemplo, que cuando inició su carrera como empresario en la Rivera Maya en 1997 tuvo un episodio amargo con Ernesto Zedillo Velasco, hijo del expresidente Ernesto Zedillo.

Palazuelos contó que en una ocasión Ernesto Zedillo Jr. se burló públicamente de él porque su primer hotel “Diamante K” no tenía electricidad.

“A ver pin... Palazuelos, cuéntanos a todos cómo está tu pin... hotel que no tiene luz”, le dijo Zedillo frente a otro grupo de amigos.

Pero El Diamante Negro contó que lejos de dejarse aplastar por este tipo de bromas, decidió utilizarlas como motivación para llegar a ser quien es hoy en día e incluso presumió tener más dinero que algunas de las personas que lo humillaron en ese entonces.

MCMH