Roberto Palazuelos se echa para atrás y dice: ‘yo no maté a nadie, fue el escolta’

México.- Roberto Palazuelos primero aseguró que él y su equipo de seguridad mataron a dos personas, pero luego lo negó y aseguró que son calumnias y una campaña de Morena para desprestigiarlo, ahora que es precandidato a gobernador de Quintana Roo con Movimiento Ciudadano.

Son manipuladas, no es tan acertada. Si yo estuviera en tercer lugar, no me estarían atacando como me están atacando”, aseguró.

En una entrevista que le concedió a Yordi Rosado en 2020 para su canal de YouTube, el llamado “Diamante negro” presumió que él y su equipo de seguridad habían matado a dos personas, pero al ver que se retomó el video, el actor salió a dar una explicación.

Parece ser que Palazuelos lo pensó mejor y le aseguró al periodista Ciro Gómez Leyva que no había matado a nadie y dijo que no tenía antecedentes penales.

El actor le dijo a Ciro Gómez Leyva que culparlo de asesinar a dos personas en 2001 es una guerra sucia en su contra por parte de la oposición. Foto: Instagram.

Yo nunca maté a nadie, yo disparé al aire, disuadí al aire, tenía una portación de arma de la Defensa (Nacional), no tengo antecedentes penales, nunca he matado a nadie y están haciendo todo este rollo porque quieren tapar los escándalos de la casa en Houston”, explicó Roberto Palazuelos.

Y aunque Ciro Gómez Leyva le dice que él mismo lo asegura en el video, el actor de Televisa lo sigue negando.

No, dije que disparé pero yo no lo maté. A la hora que se hizo el peritaje salió que quien le dio fue el escolta y la prueba es que yo no tengo ningún antecedente penal ni ninguna responsabilidad penal de nada. La carpeta de investigación está ahí en la (delegación) Miguel Hidalgo y a mí me soltaron inmediatamente”, dijo.

“Dices: ‘matamos al gordo, matamos a otro guey’ le insiste Ciro, pero el también empresario lo niega y dice que fue su escolta quien mató a la persona y justificó diciendo que era ex presidiario y asaltante.

La escolta, la escolta lo mató. Además déjame decirte una cosa del gordo ese, ese señor había salido de la cárcel después de 4 años y medio por robo a mano armada y justo cuando acababa de salir asaltó a unas personas en la avenida Masaryk y como se opuso la persona que venía manejando, los mató a los dos, mató a una pareja. Dos días después, me trató de agarrar a mí y me defendí, también es la inseguridad tan terrible en este país”.

Roberto Palazuelos está a favor de las armas

En la misma entrevista con Ciro Gómez Leyva, Roberto Palazuelos se dijo a favor de las armas en casa para protegerse y salvar su vida, al tiempo que cuestionó el estado de la seguridad en el país.

La situación de la seguridad en el país está peor que nunca. Y Quintana Roo está en fuego, tenemos que cambiar las estrategias de seguridad. Si no nos defiende el gobierno, nos tenemos que defender nosotros”.

Roberto Palazuelos está a favor de las armas en casa. Foto: Instagram.

Que la gente pueda tener armas en su casa, que no sean de uso exclusivo para que puedan protegerse siempre, las armas te pueden salvar la vida. Si yo no hubiera tenido un arma ese día o no hubiera venido con una persona armada, no estaría hablando contigo, Ciro, además eso pasó en 2001, hace 21 años”, desestimó.

Al final, dijo que sus opositores traen historial de peculado y saqueo del erario público. Y aseguró que él es un hombre de leyes.

