México.- Roberto Palazuelos va con todo en el mundo de la política y aseguró que podría venir su retiro de los espectáculos si se convierte en el nuevo gobernador de Quintana Roo.

El conocido como 'Diamante Negro' aseguró ante varios medios de comunicación que 'está alto en las encuestas' para ser candidato a gobernador de Quintana Roo, por lo que si esto se da, dejaría los escenarios.

Roberto Palazuelos salió un momento de las instalaciones de Televisa para saludar a los medios de comunicación y hablar de sus próximos proyectos, según se puede ver en un video compartido por el reportero Eden Dorantes en su canal de YouTube.

Recientemente el actor ha tenido participación en los programas “Perdiendo el juicio” y “40 y 20” de la barra de comedia de Televisa.

Sin embargo, sorprendió al anunciar su probable retiro del medio artístico, pues asegura que de ganar como gobernador de Quintana Roo haría a un lado su carrera para dedicarse a trabajar por su estado.

El actor de telenovelas como “Muchachitas” y quien desde hace años se desarrolla como empresario en la Riviera Maya, dijo que próximamente dará a conocer a qué partido político se integrará.

Todavía no tengo el partido, no sé por dónde me voy a ir, pero se va a definir todo esta misma semana, y tal vez sea ya la despedida de mi carrera artística", aseveró.