Roberto Romano llora al al recordar el momento que no tenía dinero ni para bañarse

CDMX.- Roberto Romano compartió que tras el escándalo del año pasado, en donde fue señalado por agredir verbalmente a la novia de unos de sus primos, por lo cual fue tachado de agresivo, racista y violento.

Roberto Romano habló de su pasado. Foto: Especial

Esto le valió críticas, y poner sus cuentas de Instagram y Twitter en privado por unas semanas, y lo más delicado para él, fue que esta mala actitud le provocó ser despedido de la telenovela 'Imperio de Mentiras', pese a que ya era parte del elenco confirmado.

Tras salir de ‘La Casa de los Famosos’, el famoso concedió previamente una entrevista al programa ‘Hoy Día’, y se sinceró sobre este escándalo.

Roberto Romano. Foto: Especial

Lamentablemente se hizo un mal uso de mis redes sociales, yo creo que sí me la hackearon pero tampoco puedo decir ‘ma la hackearon’ porque no entraron a mi cuenta. Yo nunca lo escribí… Yo colgaba el teléfono y lloraba, así de frustración de decir ‘¿qué está pasando?’ Me tacharon de feminicida en potencia”, explicó.

Agregó que tras haberse quedado sin trabajo, pasó por momentos muy duros.

Llegué al punto de decir, ‘no tengo dinero ni siquiera para poder bañarme para poder ponerle gas al tanque y poder bañarme, te lo juro llegué a ese punto de decir ‘no tengo un peso’”

“Llegó ese punto de decir ‘Dios o me das una señal o mejor yo ya no estoy aquí’, no pensé en suicidarme, no pensé en hacerlo pero sí se atrevesó (por su mente), sí llegó el pensamiento de ‘¿qué hago aquí?’ Y lo hizo, a las 10 de la mañana recibo una llamada para decirme que tengo proyecto. (No tenía) Ni para un kilo de huevos, se me doblaron las piernas de agradecimiento y de felicidad, le hablé a mi hermana, a mi mamá, a mi papá y les dije ‘ya tengo proyecto’”, confesó.

Roberto fue clasificado como racista. Foto: Especial

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos