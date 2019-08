Rocío Dúrcal y Juan Gabriel perdieron un bebé: amiga del Divo

México.- Pese a la muerte de Juan Gabriel, su persona aún sigue dando de qué hablar. Esta ocasión fue su amiga la cantante Natalia Baeza, quien dejó entrever que el 'Divo de Juárez' y su entrañable amiga Rocío Dúrcal perdieron un bebé durante su juventud.

Por años, los cantantes mantuvieron una relación más que cercana, lo que los habría llevado a perder un hijo, aseguró la amiga del cantante mexicano.

Así lo dijo en una entrevista para el programa de Telemundo “Un nuevo día” para presentar su libro “El Más Querido”, el cual relata sus vivencias al lado de Juan Gabriel, y plasma la enorme tristeza de 'Juanga' cuando Rocío sufrió el aborto.

Y sobre la tristeza del Divo por la pérdida de un supuesto hijo con Rocío Dúrcal, Batalia Baeza también habló con la conductora Adamari López.

La cantante Natalia Baeza aseguró que era tanto el deseo del 'Divo de Juárez' por convertirse en papá que incluso a ella misma le pidió que le regalara a su hija Valeria.

Primero me pidió que le regalara a mi hija, cuando nacieron mis mellizos, mis hijos Valeria y Gonzalo, me pidió a Valeria, quería que se la regalara, me dijo: pídeme lo que quieras, lo que quieras, regálame a Valeria... Yo creo que Alberto cumplió lo que anheló...”, contó.