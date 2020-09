Rocío Sánchez Azuara revela que un exesposo la golpeó después de dar a luz

Ciudad de México.- La conductora mexicana, Rocío Sánchez Azuara, reveló que un exesposo la golpeó meses después de dar a luz.

En una entrevista con Yordi Rosado, la conductora habló de los momentos más complicados que ha enfrentado en su vida como la muerte de su hija, Daniela, quien falleció el año pasado.

Así mismo, declaró que su expareja padecía de ataques epilépticos y por recomendación médica tenía que dejar las bebidas alcohólicas, para así tomar una pastilla sublingual todos los días, medias que según dijo la presentadora, no siguió.

Además, contó que cuando su hijo, Jorge Arturo, tenía tres meses, su exesposo no llegó a casa y se preocupó por él, por lo que llamó a varios hospitales hasta que llegó al otro día por la mañana, y recordó el episodio de violencia que vivió cuando la golpeó meses después de que dio a luz.

El tipo medía 1.98, cinta negra, un cuerpo impresionante. Me dio una patada, me tiró al suelo, me abrió la cesárea. Lo único que hice fue hacerme bolita, escarabajo, me quedé ahí y él otra vez se volvió a salir", comentó.