VIDEO. Es usted una vaca: Karla Sofía en vivo a mujer que rechaza a transexuales

México.- La actriz transgénero, Karla Sofía Gascón perdió la paciencia y le gritó en plena emisión de “Acércate a Rocío”, conducido por Rocío Sánchez Azuara, a otra invitada cuando ésta le recordó que aunque adoptó la identidad de una mujer, sigue siendo un hombre.

Todo se dio en el reality show que conduce Rocío Sánchez Azuara, en el que se abordó el tema “Mi hijo sale con un transgénero”, al que asistió la actriz española Karla Sofía Gascón para hablar de la inclusión de los transgénero en la sociedad y las familias.

Pero todo se salió de control cuando la madre del joven invitado le dijo a la Karla Sofía que jamás aceptará la relación de su hijo con una transgénero y que ella jamás sería una mujer.

Cuando Rocío presentó el tema, Gascón le pidió empezar a usar bien el vocabulario dijo que incluso el tema del programa era “Mi hijo sale con una mujer transgénero”.

Pero el programa se salió de control cuando la mamá del joven, pareja de la transgénero, le recordó que no era mujer, sino un hombre.

Es hombre porque biológicamente es el cuerpo de hombre”, le dijo la mamá a la actriz, quien no se quedó callada y le respondió a gritos.

“Estoy cansada de discutir con este tipo de personas que no dicen más que absurdeces, y justifican una serie de cuestiones con cuatro pend...as, que estudiaron en sus libros de biología de hace 50 años que no valen para nada”, dijo molesta.

Kala Sofía Gascón agregó que el concepto de ser hombre o mujer es mucho más amplio y va más allá del sexo con el que nace la persona. Pero al ver que la mujer le insistía que tanto ella como la pareja de su hija seguían siendo hombres, le gritó más.

Yo la veo a usted y la veo una mujer y usted me dice que se llama Maricarmen, y yo la llamo Maricarmen, no la llamo Manolo, ni Paquito ni José, la llamo Maricarmen”.

Al verse molesta y ofendida, la actriz transgénero le dijo a Rocío que se iba del programa, pero la panelista la tranquilizó y le recordó que la invitó porque es un ejemplo para la comunidad y que quería que compartiera la transición de esta etapa.

Pero la discusión subió de tono y la mujer le volvió a decir a la famosa actriz que era hombre y ella le exigió dejar de ofenderla, de lo contrario se verían en un juzgado para que le compruebe que es hombre o de lo contrario, le pagaría una indemnización.

Mire señora, lo primero a mi usted no me insulta, o sea que cállese, como vuelva a ,yo le digo que usted es un hombre, es usted un hombre y además malo… biológicamente es usted un hombre y me parece una vaca”, le dijo furiosa.