Romina hija de Niurka fue detenida en México por traer marihuana

México.- La cubana Niurka Marcos volvió a ser parte de un escándalo, pero ahora relacionado con su hija Romina Pasos Marcos quien fue detenida, en la colonia Escandón en la Ciudad de México.

La detención por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fue por portación de marihuana, posteriormente la llevaron al Ministerio Público.

Fue el programa de televisión "El gordo y la flaca" quien compartió los videos en los que apareció la cubana para hablar con la prensa y explicar por qué su hija fue llevada al Ministerio Público.

De acuerdo con las declaraciones de la cubana, Romina y su novio iban saliendo de un casting cuando los elementos de seguridad les revisaron las mochilas, y se les encontró un par utensilios (hitters) para fumar la hierba.

Los pararon y como tenía esto", explicó mientras sostenía las pipas en la palma de la mano. Agregó que la portación "no es delito ni aquí ni en el MP, eso en ningún lado. Es más, así como la traigo yo, si no la estás consumiendo, no es un delito", comentó.