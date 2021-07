Miami.- Rosie Rivera, la hermana de la fallecida Jenni Rivera, compartió en Instagram que hizo un casting para debutar como actriz en una novela en Miami.

Luego de que Rosie Rivera renunció a ser albacea de la herencia de la Diva de la Banda, ahora busca un nuevo camino en su vida, guiada de su fe en Dios.

Preparada con clases de actuación, la también empresaria de 40 años de edad, compartió en redes sociales cómo llegó esta oportunidad a su vida.

Hice una entrevista con una amiga, bueno nos estamos haciendo amigas, pero me hizo una super entrevista, la admiré muchísimo y nos hicimos muchas preguntas del medio y su mánager me preguntó si quería estar en una novela".

La verdad me encanta el arte y lo admiro muchísimo y para mí los actores son de admirar porque tienen que transmitir esa emoción, no lo tomo a la ligera y yo le dije que estaba dispuesta porque mi vida está cambiando", declaró Rosie Rivera.

Rosie, quien hace algunos años participó en el reality show “Mira quién baila” que se transmitió por Univision, aseguró que está aprendiendo a ver la vida de otra manera.

No sé adónde me va a llevar. Yo sé que Dios siempre me va a usar para llevar su mensaje, pero estoy aprendiendo que hay diferentes formas", expresó.