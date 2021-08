Revela amigo de Rosita Quintana cómo fueron sus últimos momentos de vida

México.- La actriz y cantante Rosita Quintana murió este lunes 23 de agosto a los 96 años, tras estar hospitalizada desde julio de este año debido a un tumor que tenía en la tiroides.

El mundo del espectáculo perdió a una de las grandes estrellas de la Época de oro del cine mexicano, quien a sus 96 años y a su estado de salud, estaba perfectamente lúcida, según reveló uno de sus amigos cercanos, quien contó cómo fueron los últimos momentos en este mundo de Rosita Quintana.

Rosita Quintana estaba acompañada de Guadalupe Martínez Castro, quien estuvo los últimos 15 años como su cuidadora y este mes y medio estuvo junto a ella en el hospital, y fue ella quien procuró que la actriz trascendiera de forma tranquila y escuchando sus canciones.

Rosita Quintana recibió el Ariel de Oro por su trayectoria en el cine mexicano en 2016. Foto: Twitter

Jorge Lozano, amigo de la actriz, reveló a El Universal que Guadalupe le puso sus canciones en sus últimos minutos de vida.

“No perdió nunca la memoria, recordaba todo”, expresó Jorge Lozano, creador de la serie “Mujer casos de la vida real”.

Lozano habló afuera del hospital en el que estuvo internada la actriz de la Época de oro del cine mexicano, desde el julio hasta su fallecimiento este lunes.

Guadalupe fue su alma de los últimos tiempos de Rosita, de hecho le puso sus canciones mientras se estaba muriendo, estaba agonizando y ella le puso las canciones, la tomó de la mano. Una mujer increíble”, dijo mientras esperaban el cuerpo de la actriz.

“Siempre los médicos dan una ilusión, pero ya entró mal y hace ya como cinco días que estábamos esperando este desenlace. Lo esperábamos con el dolor natural, pero preparados para la noticia, no es como cuando muere un niño o una gente joven de 40 años, vivió una muy buena vida, fue estrella de toda Latinoamérica, cantó las canciones rancheras de Chava Flores como nadie, se le llamaba 'La Dama de América'”, relató Lozano.

El productor recordó que Rosita fue uno de los pilares fundamentales del cine mexicano junto a artistas como María Félix, Libertad Lamarque, Silvia Pinal y Marga López.

Trabajó con todos los galanes del cine, con todos: Aceves Mejía, Tin Tan, Pedro Infante en ‘El mil amores’, Arturo de Córdoba, Pedro Armendáriz, Fernando Soler en ‘Susana’ de Buñuel”, relató.

“Yo la recuerdo como una amiga entrañable, querida, nos conocíamos mucho, hubo momentos en que vivíamos en el mismo edificio o sea que comíamos, cenábamos. Estuvimos mucho tiempo de nuestra vida juntos, la última etapa casi toda y Rosita tuvo una suerte en el final de su vida, que ya no caminaba ni hablaba, que la cuidó de una manera tremenda una mujer que se llama Guadalupe”.

Rosita Quintana trabajó con galanes del cine mexicano como Pedro Infante. Foto: Instagram

Tiene una nieta en Guanajuato

El amigo de Rosita Quintana fue visitada por algunos miembros de su familia en el hospital, pero muchos no pudieron hacerlo debido a lo complicado por la pandemia actual.

La familia no vive en Ciudad de México, la situación es mala por la pandemia, Nicole (una de sus nietas) vive en Guanajuato y no es tan fácil trasladarte y quedarte, no se puede, muchas veces económicamente hacerlo por más que quieras", dijo Jorge Lozano.

Agregó que Rosita tiene un hijo que vive en Cancún y otra, que adoptó de bebé, en Oregon, en Estados Unidos.

Sin embargo, pese a que Jorge estuvo ‘al pie del cañón’ en el hospital, prefirió no verla, pues temía contagiarse de algo, además que no quería deprimirse.

“Yo he venido al hospital pero es un hospital donde hay mucho Covid-19 y yo tengo 85 años, entonces venía a que la cuidadora bajara a tomar un café, a enterarme de cómo iba pero preferí no verla. Me deprimo mucho y no es un buen momento de mi vida, ¿qué gano contemplando a una persona que está dormida? prefiero tener el recuerdo que tengo de ella”.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos