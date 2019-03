'¿Rumores de que estoy embarazada? Sí', confirma Lady Gaga en Twitter

Los rumores sobre un posible embarazo de Lady Gaga cobraron más fuerza después de la entrega de los premios Oscar, pues en una fiesta posterior, supuestamente la cantante habría contado la noticia.

Lady Gaga en la entrega de los premios Oscar donde ganó una estatuilla por la canción "Shallow".

Pero fue ella misma quien este miércoles, usó su cuenta de Twitter para responder a estos rumores con un contundente mensaje.

“Rumores de que estoy embarazada? Sí, embarazada de #LG6”, se lee en el mensaje.

Así es como la intérprete de "Bad Romance" confirmó que ya se encuentra últimando los detalles de su nuevo disco, al que hace referencia con el hasgtag #LG6 y el que será su nuevo 'bebé'.

La discografía de Lady Gaga

La cantante ha lanzado cinco álbumes de estudio:

* The Fame (2008)

* Born this way (2011)

* Artpop (2013)

* Cheek to Cheek con Tony Bennett (2014)

* Joanne (2016)