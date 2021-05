Ryan Reynolds sufre ansiedad y pide acabar con estigmas

El actor Ryan Reynolds es reconocido por su peculiar sentido del humor a raíz de haber interpretado al antihéroe Deadpool, así como por las bromas que le suele hacer a su esposa y madre de sus hijas, la también actriz Blake Lively.

Tampoco su colega Hugh Jackman escapa a las travesuras que se le ocurren. Sin embargo, sorprendió a sus seguidores en Instagram al hablar alto y claro dea algo que le preocupa socialmente: la ansiedad.

El actor confesó que esta enfermedad, que en la actualidad padecen más de 260 millones de personas en todo el mundo según la Organización Mundial de la Salud, es algo que también le afecta, llegando incluso a reconocer que sufre ataques de pánico esporádicos desde la infancia.

Y a pesar de ser algo aparentemente común en nuestro tiempo, todavía hay un estigma que impide la normalización social y la inversión para que quienes la padecen tengan una rutina más llevadera.

“Ya casi acaba mayo, el Mes de la Conciencia acerca de la Salud Mental. Lo que me lleva a este mensaje. Una de las razones por las que publico esto tan tarde es porque programo todo y hay cosas importantes que se me escapan. Y una de las razones por la que programo todo es debido a mi amiga de toda la vida: la ansiedad.

“Sé que no estoy solo y lo más importante, para todos aquellos que como yo piensan, programan, trabajan o se preocupan demasiado, por favor tenéis que saber que no estáis solos. No hablamos lo suficiente acerca de la salud mental y no hacemos lo suficiente para eliminar el estigma que conlleva hablar de ella. Pero, como esta publicación, espero que lo logremos mejor tarde que nunca…”