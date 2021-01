Sabo Romo invita a conocer su nuevo proyecto AUA en YouTube

León, Guanajuato.- El proyecto musical AUA, conformado por Sabo Romo y Alter Tewel, está al alcance de todos a través de la plataforma de YouTube.

En entrevista con AM, ambos músicos compartieron su sentir sobre el show-presentación del 19 de septiembre del 2019 en el Lunario del Auditorio Nacional, que contó con una audiencia que llenó y disfrutó el viaje onírico de esta banda.

El show de AUA se presentó por primera vez con la banda en vivo, en conjunto con la película AUA y un sonido envolvente surround, llevando a los fans a transitar por las emociones generadas por las mentes de Sabo y Alter.

La música de AUA está inspirada en la idea del inconsciente del ser humano, narrada a través de los sueños: miedos, ansiedades, enajenamientos y la confusión que dicta la psique del personaje de la historia. Alter Tewel es el compositor y fundador de este proyecto.

Esto es una historia que tiene casi seis años, es una historia de coincidencias, en un edificio en el cual me acababa de mudar, me encontré a Sabo en el ascensor, uno de mis grandes ídolos, y empezó a darse una relación muy bonita de amistad.

El día de hoy más que amigos somos familia, y en ese entorno le enseño algunas maquetas y me invitó a su casa, lo escuchó y le gustó. Es una película musical, narrada en 8 movimientos, donde Sabo, un amante de la música, empezamos a componer música de algo que no siquiera las reglas comerciales de la música”, explicó Alter.

El proceso de composición de la obra fue siguiendo el método tímbrico, estableciendo en primer término los elementos sonoros mezclados con sonidos ambientales.

La magia de Sabo aparece justo en esa fase. Con la visión de coproductor, que en conjunto con Adrián Ávila (Funker), construyeron el proyecto AUA con algunos de los mejores músicos del rock y jazz de Latinoamérica.

El proyecto de AUA se puede escuchar y ver en YouTube, para todo el público que desee experimentar un deleite musical.

En el proyecto participan en la voz y guitarras Alter Tewel, Sabo Romo en la voz y bajo, Adrián Ávila en la guitarra y sintetizadores, Nay Stanfield (voz y coros), Aarón Cruz (bajo y contrabajo), Itto Coutiño (lead guitar) y Ezequiel Ghilardi (batería).

La obra de AUA, de Sabo Romo y Alter Tewel, fue mezclada por el ganador del Grammy, Sacha Triujeque (Cerati, Sabo Romo, entre otros) y masterizado en Nueva York por Alex de Turk (David Bowie, Sting, Kamasi Washington).

Sabo Romo resaltó la retroalimentación que ha tenido con Alter, pues viene del ‘rockanroll desmadroso’.

Vengo de ese rock que también tiene orden, disciplina, que de otra manera no podría explicar una carrera como la mía, tan exitosa en todos los aspectos, pero además, hay una serie de factores que se convierten en fuente de aprendizaje, en donde creías que no podías aprender, resulta que sí, me parece algo sensacional”, finalizó.