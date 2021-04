Corren 8 policías a Miguel Ángel de ‘La Academia’ de centro comercial, por acoso

México.- Miguel Ángel, ex alumno de la primera generación de ‘La Academia’, de TV Azteca, fue escoltado por al menos ocho policías a la salida de un centro comercial, luego de que al parecer fue denunciado por acoso sexual.

Una revista de circulación nacional publicó que tres mujeres denunciaron que Miguel Ángel las estaba acosando en un centro comercial de Puebla, por lo que fue sacado del lugar.

Compartió que el ex alumno fue abordado por guardias de seguridad en el centro comercial Angelópolis en Puebla, luego de que tres mujeres señalaron que estaban siendo acosadas por el cantante, a quien le revisaron el teléfono para intentar encontrar evidencia del acoso.

Sobre la acusación que pesa en su contra, el mismo ex académico Miguel Ángel se defendió a través de sus redes sociales, negó todo y aclaró que él respeta a todas las mujeres y que no tiene nada de qué avergonzarse.

Agregó que todo iba bien, pero el cargador que acababa de comprar no lo convencía, por lo que se detuvo a examinarlo.

El cantante contó que intentaba escanearlo, cuando se le acercaron dos guardias de seguridad de la plaza que le señalaron que varias mujeres lo estaban reportando por acoso, lo que lo dejó sorprendido.

Yo dije: ‘¿¡qué!?’ Y me dicen: ‘sí, ¿por favor me podría mostrar su celular? La chica que está aquí enfrente lo acaba de acusar de estarle tomando fotos’ y yo me quedo así de: ‘¿eh?’ Y le digo: ‘sí, con todo gusto, ah sí, sin problema’, porque además si te da tranquilidad a mi no me quita nada (enseñar mi celular)”.