Sacerdote detalla los últimos momentos de Vicente Fernández y desmiente rumores

Guadalajara.- Tras el sensible fallecimiento de Vicente Fernández en un hospital de Guadalajara, se desataron los rumores, principalmente en redes sociales, de quienes aseguran que el cantante no murió el 12 de diciembre, como lo aseguró su familia a través de un comunicado.

Por su parte, Óscar Sánchez Barba, sacerdote que ofició la misa de su funeral y amigo de la familia Fernández-Abarca, habló con un programa de espectáculos y desmintió todos los rumores que han tomado fuerza en la web desde el deceso de “Don Chente”:

Me llamó Gerardo (Fernández) desde el sábado 11, yo estaba en misa de 7 y oía que alguien me llamaba, pero pues no puedo contestar en la misa, y era él, me decía ‘puedes venir a darle la unción de los enfermos’, pero ya me lo dijo quebrado, llorando, le dije ‘sí, ¿cómo no?, inmediatamente voy’ y fui”, confesó el párroco.