Sale Dwayne Johnson de Rápidos y Furiosos 10 y señala a Vin Diesel de manipulador

Estados Unidos.- El mundialmente conocido como "The Rock" (La Roca), quien responde al nombre de Dwayne Johnson, quedó fuera de las películas de "Rápido y Furioso", con lo cual se terminaron los rumores de su participación en la décima entrega de la saga.

De acuerdo con el propio actor, él habló con su colega Vin Diesel en privado y le dejó en claro que estaba dispuesto a apoyar la franquicia, siempre y cuando no le exigieran retomar su personaje.

El histrión que da vida a Hobbs desde la quinta película de "Rápido y Furioso" señaló al protagonista y productor de la franquicia de mover sus cartas para manipular a los demás socios y a algunos miembros del elenco y para hacer lo que él quiere.

Y a manera de afrenta pública, lo anterior fue escrito entre los comentarios de un posteo que realizó Diesel en su cuenta de Instagram, en el que se dirige a su colega Paul Walker, actor que se encargó de interpretar a Brian O'Conner hasta su muerte en 2013, e incluso a sus propios hijos para que se anime a regresar al set con él.

Mi hermano pequeño Dwayne ... ha llegado el momento. El mundo espera el final de Fast 10. Como sabes, mis hijos se refieren a ti como tío Dwayne en mi casa. No hay un día festivo que pase que ellos y tú no envíes buenos deseos ... pero ha llegado el momento. El legado aguarda. Te dije hace años que iba a cumplir mi promesa a Pablo [Paul Walker]. ¡Juré que alcanzaríamos y manifestaríamos el mejor ayuno en el final que es 10! Lo digo por amor ... pero debes presentarte, no dejes inactiva la franquicia tienes un papel muy importante que jugar. Hobbs no puede ser interpretado por ningún otro. Espero que esté a la altura de las circunstancias y cumpla su destino.” se lee en el mensaje que publicó Diesel.