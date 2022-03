Sale la ‘Cumbia de Yordi Rosado’ gracias a sus polémicas entrevistas

Ciudad de México.- Yordi sigue metido de la polémica con sus controversiales entrevistas que realiza en su canal de YouTube, las cuales han marcado la pauta en la fuente de espectáculos de este país, y MisterCumbia, por lo que decidió lanzar la “Cumbia de Yordi Rosado”.

Tras los señalamientos de la cantante Sasha Soköl al productor Luis de Llano que sorprendieron a todos, los ojos se fueron hacia el conductor, pues aseguran que debió tener una actitud mucho más severa durante la entrevista, al momento que de Llano admitió que salió con una menor de edad.

Por todo lo anterior, MisterCumbia decidió subirse al tren y compartir en su canal oficial en YouTube la “Cumbia de Yordi Rosado”, una canción dedicada al exconductor de Otro Rollo.

MisterCumbia decidió subirse al tren y escribirle una cumbia al conductor. Foto: Especial.

Recordemos que el artista independiente ya ha lanzado otras polémicas canciones de temas del momento, como la del rompimiento de Christian Nodal y Belinda o el tema sobre la pelea entre J Balvin y Residente.

Las primeras estrofas de la canción se realizaron con la inspiración de algunos memes que estuvieron circulando en las redes de Twitter y Facebook:

"Yordi Rosado, sí que está pesado, te saca más sopa que yendo a los juzgados. Yordi Rosado nadie se le pela, dicen que trabajo le ofreció la DEA…".

El nuevo sencillo también cuenta un poco de la vida del conductor, con la voz del tamaulipeco quien se ha vuelto viral por hacer cumbia de los grandes escándalos de la farándula:

"En la tele yo lo vi, junto con Adal Ramones, es Yordi Rosado, el productor señores. Hace tiempo que transmite en las redes sociales, el compa te divierte llevando celebridades".

Yordi Rosado continúa dando de qué hablar. Foto: Especial.

La “Cumbia de Yordi Rosado” además recuerda la polémica entrevista que también le hizo al actor Roberto Palazuelos:

"Pero algo muy curioso pasa en su podcast, que a muchos que ha llevado los ha hecho confesar. Cuando llevó a Palazuelos hablaron de un muertito, yo no me la sabía me sacaron de quicio".

MisterCumbia, es conocido como "El rey de las cumbias virales", y aunque vive en Virginia, Carolina del Norte, está muy bien enterado de que pasa en el mundo del espectáculo.

