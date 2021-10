Salen a la luz nuevos videos del pleitazo de Aracely Arámbula con la prensa

Ciudad de México.- Hace un par de días se suscitó tremendo pleitazo de Aracely Arámbula contra los medios de comunicación en California, quienes buscaban una exclusiva de la actriz con los hijos que procreó con Luis Miguel

Se dijo que una de las reporteras abrió la puerta de la camioneta de “La Chule” para grabar lo que ocurría al interior, por lo que la actriz se vio afectada a su privacidad y la de su familia, situación que repudió la también cantante ya que cuida mucho la imagen de sus pequeños.

El día de hoy el programa De Primera Mano dio a conocer nuevas cintas que confirman quién fue el responsable de la invasión a la privacidad de Aracely y sus hijos. Y lo que revelaron las imágenes da un vuelco a la defensa de la famosa que alega que fue uno de los niños el responsable de abrir el vehículo

El video da cuenta que fue la reportera María Hurtado la encargada de abrir la puerta, pero alega que se debió al calor del momento y no dio razones por qué lo hizo, pero más tarde le ofreció una disculpa a Aracely, ya que no fue su intención grabar a los pequeños. Y confirma que la actriz la recibió de buena manera.

Pero esto no fue todo, ya que se salieron otros videos que hablan acerca de una golpiza que le propinaron a uno de los elementos de seguridad de la ex de “El Sol”.

En estos momentos le dice a través de mi voz que no encuentra una justificación para ese impulso. Ella dice recordar que la puerta no estaba completamente cerrada y al calor del reclamo de la prensa, con un engaño de Carrillo (había dicho que había sido agraviada, lo cual se comprobó después que no fue así), fue cuando decide abrir esa puerta”, reveló Addis Tuñón, de lo que le dijo la reportera .