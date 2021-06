Viralizan FOTO de Salma Hayek comiendo tacos en calle de Coatzacoalcos

México.- Salma Hayek, quien hoy en día se codea con grandes personalidades de la industria de cine y la moda, a nivel internacional, en el pasado gustaba de comer tacos placeros en las calles de Coatzacoalcos, Veracruz, como lo muestra una foto que se viralizó.

La imagen en la que Salma Hayek, de 54 años, luce más joven, vestida de manera sencilla y sentada en la calle, comiendo tacos, se viralizó en redes sociales, donde se habla de su gusto por los tacos placeros.

La imagen en la que calza incluso huaraches, fue compartida por Monse Maldonado en Facebook donde ya alcanzó 1.4 mil “Me gusta” y 352 comentarios.

Mi paisana de Coatzacoalcos, Veracruz. Los tacos de Coatza... sí son tacos… Para los que no conocen a nuestra paisana, es Salma Hayek”, escribió en el post.

La foto en la que la actriz y productora intenta comer diez tacos data de 1990, antes de que la también empresaria triunfara en Hollywood.

Apenas se compartió la foto, internautas opinaron y comentaron sobre la juventud y aspecto de Hayek en ese entonces, cuando su carrera como actriz apenas despegaba.

Felicitaciones para esa gente que hasta lo que no se come le hace daño, bien por la jarocha, no olvida sus raíces”, “Triunfó y mucha gente está en contra de las personas que se superan. Estoy orgulloso de que una paisana haya llegado hasta donde está. ¡Viva México!”, reaccionaron internautas.