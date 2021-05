Salma Hayek en 'Eternals' junto a Spiderman, Iron Man, Thor y más superhéroes de Marvel

Ciudad de México.- Las primeras fotos de la mexicana Salma Hayek en “Eternals”, la próxima película de Marvel, llegan gracias al lanzamiento del un video de esta historia que fue dirigida por Chloé Zhao, la gran triunfadora del Oscar por “Nomadland”.

Salma Hayek a cuadro en el tráiler de "Eternals"./ FOTO: Twitter

Pero además del primer vistazo a “Eternals”, Marvel aprovechó para anunciar las nuevas fechas de sus próximas películas: “Black Widow”, “Shang Chi and the legend of the ten rings”, “Spiderman: No way home”, “Doctor Strange in the multiverse of madness”, “Thoe: Love and thunder”, “Black Panther Wakanda Forever”, “The Marvel”, “Ant-Man and the Wasp Quantumania” y “Guardians of the Galaxy Vol. 3”.

El destape de "Eternals" convirtió a Marvel en tema del momento./ FOTO: Especial

La trama de Eternals

Esta película seguirá los sucesos de “Vengadores: Endgame” y narrará la historia de un nuevo elenco de superhéroes, "seres ancestrales que han estado viviendo en la Tierra en secreto durante miles de años" y que, tras lo ocurrido en “Endgame”, tendrán que luchar contra los Deviants.

Además de Salma Hayek y Angelina Jolie, en “Eternals” también actúan Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Lia McHugh, Don Lee, Kit Harington, Gemma Chan y Barry Keoghan.

La estadounidense Angelina Jolie en una escena del tráiler de "Eternals"./ FOTO: Twitter

Salma Hayek, quien a inicios de su carrera se dio a conocer en Televisa, interpretará en "Eternals" a Ajax, personaje que en la película será el líder de los alienígenas con superpoderes que viven en secreto en el planeta Tierra.

El calendario de estrenos de Marvel

“Black Widow” 9 de julio del 2021

“Shang Chi and the legend of the ten rings” 3 de septiembre del 2021

“Eternals” 5 de noviembre de 2021

“Spiderman: No way home” 17 de diciembre de 2021

“Doctor Strange in the multiverse of madness” 25 de marzo de 2022

“Thoe: Love and thunder” 6 de mayo del 2022

“Black Panther Wakanda Forever” 8 de julio del 2022

“The Marvel” 11 de noviembre del 2022

“Ant-Man and the Wasp Quantumania” 17 de febrero del 2023

“Guardians of the Galaxy Vol. 3” 5 de mayo del 2023

Las próximas películas de Marvel que llegarán a los cines./ FOTO: Especial

Anuncian nueva película de Salma Hayek

A la par del estreno del tráiler de “Eternals”, se anunció que la mexicana Salma Hayek actuará en la película "House of Gucci", del cineasta Ridley Scott.

La originaria de Veracruz compartirá set de filmación con la cantante Lady Gaga y el actor Adam Driver, famoso por su participación en "Star Wars".

Este drama que ya se filma en Italia, donde fue vista la mexicana, tratará el caso de la poderosa familia de los dueños de la firma de moda italiana y el asesinato de Maurizio Gucci.

En esta cinta, Gaga dará vida al personaje de Patrizia Reggiani, una mujer que en la década de los 70 causó conmoción al ser la autor intelectual del asesinato de su marido.

Maurizio Gucci era nieto de Guccio Gucci, fundador de Gucci, y dirigió la marca de 1983 a 1993.

La película contará con un guión de Roberto Bentivegna y se basará en el libro "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" de Sara Gay Forden.

Adam Driver y Lady Gaga en sus papeles para la película "House of Gucci"./ FOTO: Twitter