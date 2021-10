Salma Hayek revela cómo convenció a Angelina Jolie el pastelazo de su cumpleaños

Estados Unidos.- Aún recordamos cómo le salió lo mexicana a la actriz Salma Hayek la pasada celebración de sus cumpleaños, cuando Angelina Jolie la aventó al pastel tras el grito de “mordida, mordida”.

Durante una entrevista en el programa de televisión The Tonight Show Starring, con Jimmy Fallon, Salma explicó lo que sucedió durante su cumpleaños número 55, en septiembre pasado:

No hubo ninguna fiesta, todas las personas que estuvieron ahí fueron colados… Yo dije que no quería una fiesta de cumpleaños este año, tenía que trabajar todo el día, 25 personas de todos modos se presentaron, aunque yo les dije que no había festejo, pensaron que iba a sentirme sola, ya que es el primer cumpleaños que festejo sin mi esposo e hija. De repente había 25 personas en mi casa, entonces tuve que pedir que trajeran algo de tomar, gracias a Dios, había un pastel, que mi agente había traído”, relató Salma.