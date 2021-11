Londres.- La mexicana Salma Hayek se robó todas las miradas con su 'vestido de oro' de la firma de moda Gucci, en la premier de la película "House of Gucci" que se realizó en Londres.

La actriz es la esposa del empresario Francois Henri Pinault, el presidente del grupo Kering, un consorcio que agrupa lujosas marcas como Yves Saint Laurent, Balenciaga y precisamente Gucci, firma que modificó su modelo original para que Salma Hayek desfilara sobre la alfombra roja.

Salma Hayek con su 'vestido de oro' en la premier de la película "House of Gucci"./ FOTO: Agencia AP

El 'vestido de oro' de Salma Hayek tiene un precio de más de 442 mil pesos, pero ya no está disponible para su compra porque se encuentra agotado.

Usa Salma Hayek joyería de oro

La joyería que Salma Hayek usó para la premier de "House of Gucci" también era de oro, se trató de un collar y un brazalete de piedras amarillas y plateadas que hacían juego con su 'vestido de oro'.

Estos accesorios de 131 quilates también pertenecen a la firma Gucci, de la colección especial de joyería fina de "Hortus Deliciarum" de Alessandro Michele.

Salma Hayek con joyería de la colección de Alessandro Michele./ FOTO: Agencia AP

¿Qué papel hace Salma Hayek en 'House of Gucci'?

Salma Hayek actúa en la película "House of Gucci" interpretando al personaje de Giuseppina "Pina" Auriemma.

En la cinta del director Ridley Scott, además aparecen Lady Gaga como Patrizia Reggiani, Adam Driver como Maurizio Gucci, Jared Leto increíblemente transformado en Paolo Gucci, Jeremy Irons como Rodolfo Gucci y el legendario Al Pacino como Aldo Gucci.

Salma Hayek compartió el póster de "House of Gucci" con el personaje que interpreta./ FOTO: Instagram

"House of Gucci" está basada en el libro "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed", escrito por Sara Gay Forden, y narra, al igual que la película, el asesinato de Maurizio Gucci a manos de un sicario contratado por su exesposa, Patrizia Reggiani.

Será el próximo 24 de noviembre de 2021 cuando "House of Gucci" llegue a todos los cines de Estados Unidos y el resto del mundo.

Salma Hayek compartió esta imagen en redes sociales, junto a Jared Leto, Adam Driver y Lady Gaga./ FOTO: Instagram

Gracias al gran reparto, la transformación de Jared Leto, y las sorprendentes actuaciones de Lady Gaga y Adam Driver, "House of Gucci" suena fuerte para las próximas nominaciones de los Premios Oscar, que se darán a conocer en enero del próximo año.

