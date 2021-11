Salma Hayek tendrá estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood

Ciudad de México.- Este parece ser el año de Salma Hayek pues no sólo celebró por todo lo alto haber sido seleccionada para ser una heroína de Marvel, cuya película “Eternals” en la que aparece como la líder “Ajak”, se estrenó con gran éxito este mes.

Además se estrenó como parte del elenco en “House of Gucci”, y por si fuera poco, la mexicana recientemente fue informada de que recibiría su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La Cámara de Comercio de Hollywood, organismo responsable de los homenajes en el Paseo de la Fama, fue el encargado de dar a conocer la noticia de que Salma Hayek será homenajeada con una estrella en la afamada calle.

El evento se realizará el próximo 19 de noviembre y, según el comunicado de prensa, durante la ceremonia la actriz mexicana estará acompañada del actor Adam Sandler y la cineasta Cholé Zhao.

La actriz de origen veracruzano ha logrado consolidar su carrera en el cerrado mundo de Hollywood, donde la comunidad latina no era tan bien recibida, por lo que tuvo que ir abriendo brecha.

Al día de hoy, Hayek tiene una sólida trayectoria la cual comenzó en 1988 en la serie Nuevo amanecer y paulatinamente fue posicionándose hasta estar nominada al Oscar por la película "Frida" en el año 2003.

Salma Hayek ha tenido paso firme y constante en los grandes estudios de Hollywood en donde ha protagonizado diferentes largometrajes como “Son como niños”, “El gato con botas”, “Salvajes”, “How to be a Latin Lover”, “El otro Guardaespaldas” y sus proyectos más recientes “Eternals” y “House of Gucci”.

