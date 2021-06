VIDEO. Mis pechos no dejan de crecer, pero son naturales: Salma Hayek

México.- Salma Hayek confesó que el tamaño de su busto es natural y ha ido creciendo con el tiempo, y asegura que jamás ha estado en un quirófano para aumentar tallas.

Salma Hayek, actriz de cine originaria de Veracruz, le concedió una entrevista a Jada Pinkett, pareja de Will Smith, para ‘Red Table Talk’, de Facebook, en el que habló del tamaño de su anatomía.

La actriz y productora de 54 años no solo habló del tamaño de su busto, sino de la menopausia que está viviendo y de cómo la agobia.

La esposa del magnate François-Henri Pinault confesó que este proceso natural no ha sido fácil para ella, pues llora sin motivo.

Agregó que ella ha padecido la menopausia desde los 40 años cuando se realizó una prueba y recuerda las preguntas que le hicieron, como si sentía que le crecían las orejas, si le salía pelo, si se irritaba con facilidad o si ganaba peso de forma rápida.

Salma también dejó claro que para las mujeres no hay fecha de caducidad, pues no hay edad para soñar y ser feliz.

Recalcó que las mujeres no están en el mundo solo para tener hijos o atender a los hombres, sino para ser felices.

La actriz de cintas como “Bandidas” y “Frida” le confesó a Jada Pinkett que jamás se ha hecho un aumento de busto y entiende que duden de ella, pues en el pasado no era tan prominente.

En la entrevista también estuvieron Adrienne Banfield-Norris y Willow Smith, a quienes les contó porque fue descartada para el papel de “Trinity” en la película “Matrix”.

Soy flexible, soy ágil, pero soy vaga. En realidad, nunca fui al gimnasio y no superé la prueba cuando me hicieron correr en una habitación. No obtuve el papel. Nunca me volvieron a llamar”, explicó Salma Hayek.