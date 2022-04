Salma Hayek y su hija Valentina posan por primera vez juntas

Londres.-La revista Vogue invitó a Salma Hayek a celebrar el Día de las Madres con una entrevista algo singular.

Y es que, titulada bajo el nombre de “Historias con Voz Propia”, con su hija Valentina Paloma Pinault, realizada por la actriz Irene Azuela, madre e hija comparten su pasión por la moda, el maquillaje, la actuación, y lo que las une.

Salma señaló que habla en español si no quiere que las entiendan los que están alrededor. “Además, creo que refuerza la unidad, el vínculo familiar, fortalece el lazo que tenemos”, añadió.

La actriz confesó a Vogue que cuando tuvo a Valentina tenía muchas ganas de ser madre, a lo que ayudó que tenía una pareja estable y una trayectoria, tanto como actriz como productora, consolidada en Hollywood. Eso sí, Hayek asegura que para ella la familia siempre está en primer plano.

Mi caso fue muy particular porque yo me volví madre muy tarde. Lo hice ya que encontré a la pareja de mi vida, que tenía una carrera estable, pero es que yo ya tenía tantas ganas de tener a esta hija que ya nada más me importaba. Ni mi carrera ni nada, creo que eso me ayudó mucho. Además, sentí que ya había hecho muchas cosas en mi vida, entonces ya era una etapa distinta para mí porque ya había hecho cosas de las que ya me sentía muy orgullosa.