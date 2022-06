México.- El actor Salvador Pineda, famoso por interpretar a varios villanos en las telenovelas mexicanas, sufrió una caída que le provocó fractura de cadera, sin embargo, debido a que no tiene recursos económicos no ha recibido la atención médica necesaria.

Según publicó el periodista Gil Barrera, director de la revista TVyNovelas, el actor de 70 años fue operado en un hospital privado tras haberse caído, pero al no tener el dinero necesario para pagar la cuenta, tuvo que irse a su casa y ahora piden ayuda para que lo ingresen al hospital que atiende a miembros de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Reportan que el actor Salvador Pineda atraviesa por un calvario. Se rompió la cadera, lo operaron en un hospital privado, por su condición precaria lo abandonó y ahora está enfrentando la rehabilitación en solitario. Piden apoyarlo para que ingrese al hospital de la Anda”, escribió Gil en Twitter.

Aunque no se dieron a conocer detalles de cómo sucedió el accidente que le provocó la fractura de cadera ni cuando sucedió esto, varias personalidades compartieron en redes sociales la noticia con el afán de conseguirle ayuda al actor michoacano.

Apenas el pasado jueves 16 de junio, el actor conocido por sus villanos en telenovelas como “Corazón Salvaje”, “Triunfo del amor” y “La Mentira”, cumplió 70 años, pero tiene varios años alejado de la pantalla, pues su última participación con un breve papel en la serie de Netflix “La Casa de las Flores”.

'El karma existe' le recuerdan a Salvador Pineda

Luego de que la noticia de que Salvador Pineda está solo y sin dinero para atenderse, luego de haberse fracturado la cadera, usuarios en redes sociales recordaron cuando el actor no quiso darle apoyo a su hijo.

“Qué mala onda :( a nadie se le desea el mal, pero recuerdo haber visto una nota donde se pedían ayuda para su hijo discapacitado no reconocido y el actor se negó rotundamente a ayudarlo, hay que temer al karma”, escribió un usuario en Twitter.

Pobre!! Dicen que así vive su hijo al que abandonó y no ayuda”, “Se llama KARMA!!!”, fueron algunos mensajes en la red social.

Sin embargo, hubo otros internautas que criticaron esta postura e incluso algunos hasta se ofrecieron para ayudarlo.

“Clásico de los que ven la espiga en el ojo ajeno y no la viga en el suyo, dejen que él entregue sus cuentas por lo de sus hijos y si van ayudar háganlo sin mirar los errores, y si no mejor no digan nada, que no creo sus vidas sean perfectas”, se leía en otro tweet.

“De corazón si se necesita que lo acompañen a terapias yo lo apoyo no lo hago por publicidad ni sacar un bienestar, lo hago de corazón ya que yo llevaba a mi mamá, en paz descanse, a las terapias y me ayudó en mi alma y corazón, pongamos un granito de arena”, escribió otro usuario.

El actor interpretó a varios villanos en las telenovelas. Foto: Twitter

Había revelado que vivía solo y no tenía dinero

En 2020, Salvador Pineda fue entrevistado por Gustavo Adolfo Infante para su programa “El minuto que cambió mi destino”, y ahí confesó que vivía solo porque era una especie de ermitaño, y que no tenía relación con sus hijos.

“Yo vivo solo afortunadamente, tengo mis novias, pero viviendo en su casa, me van a visitar de vez en cuando, como visitas conyugales a la cárcel, pero no, yo soy más ermitaño, me gusta más la soledad”, expresó, y también agregó que no veía a sus hijos desde hace mucho tiempo “ahora sí que son hijos de su mamás”, dijo.

En esa misma entrevista contó que su economía no andaba bien, pues tras la pandemia se había quedado sin trabajo.

“Muy mal, como todo mundo… viviendo de mis ahorros, no hay trabajo, no hay películas, no hay teatros, no hay televisión, estamos desesperados”.