Sam Asghari cuenta cómo está su novia Britney Spears tras perder a su hijo

Estados Unidos.- El pasado fin de semana Britney Spears conmocionó las redes sociales tras anunciar que, junto a su novio Sam Asghari, habían perdido a su bebé debido a un aborto espontáneo en las primeras semanas de gestación.

De inmediato todos los fans de la princesa del pop así como sus amigos y colegas del medio del espectáculo le enviaron su más sentido pésame así como una ola mensajes positivos para que no se sintiera del todo sola.

Ahora, el actor y modelo se pronunció públicamente para agradecer todas las muestras de apoyo que han recibido desde que compartieron esa triste noticia, asegurando que han sentido todas y cada una de ellas.

El mensaje que posteo Britney a manera de comunicado para hacer público que habían perdido a su bebé, justo después de haber regresado de unas vacaciones de ensueño en Cancún, decía:

Asghari reveló que después de la lamentable pérdida, mantienen una actitud positiva. Foto: Especial.

“Con una profunda tristeza tenemos que anunciar que perdimos a nuestro bebé en una etapa muy prematura del embarazo. Esto es devastador para cualquier padre. Probablemente debimos esperar más tiempo antes de anunciarlo, hasta estar más seguros del embarazo, pero estábamos muy emocionados y queríamos compartir la buena noticia”, escribió la cantante.

Por su parte Sam Asghari reveló que después de la lamentable pérdida, están intentando mantener una actitud positiva mientras siguen adelante con sus vidas para centrarse en su futuro en común. "Resulta duro, pero no estamos solos. Gracias por respetar nuestra privacidad", añadió.

“Hemos sentido su apoyo. Estamos tomando las cosas de manera positiva y avanzando con nuestro futuro”, escribió en sus historias de Instagram.

Durante la batalla judicial para acabar con la tutela legal a la que vivió sometida años, Britney dejó claro que uno de sus mayores deseos es volver a convertirse en madre.

El modelo aseguró que su deseo de procrear una niña no ha cambiado. Foto: Especial.

Recordemos que la intérprete de “I'm Not a Girl, Not Yet a Woman” tiene dos hijos adolescentes, producto del amor que tuvo con su exesposo Kevin Federline, pero aseguró que le encantaría dar la bienvenida a una niña con su actual pareja.

Hasta el momento se sabe que el duro golpe que sufrió la pareja al perder su llamado "bebé milagro" que con ansias y amor ya esperaban, pero se dice que este deseo de procrear una niña no ha cambiado sus planes: "Ampliaremos nuestra familia muy pronto", aclaró Sam para cerrar su breve comunicado.

