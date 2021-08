AM.- Tras el sensible fallecimiento de Sammy Pérez por COVID-19, la pesadilla continuó para sus familiares y amistades más cercanas como el actor Eugenio Derbez, pues tuvieron que pasar dos días de su muerte para poder sacar su cuerpo del hospital, la deuda millonaria no permitió su salida inmediata del lugar.

Una "cooperacha" entre familia, fans y Derbez, permitió recuperar los restos de Sammy para poder cremarlo y darle una despedida digna.

El comediante y también actor de 63 años, perdió la vida a causa del mortal virus el pasado viernes 30 de julio.

Se debía un millón y medio de pesos

El cadáver del actor estuvo retenido en el hospital donde lo atendieron por 14 días, pues se debía un millón y medio de pesos.

En entrevista pera TvNotas, un sobrino de Sammy Pérez identificado como Daniel Pérez, reveló que Zuleika Garza, última pareja de comediante, no les ha dado la cara y es la única que tiene acceso a las cuentas bancarias de él.

Extracto de la entrevista:

Zuleika desapareció

Estuvimos dos días en Colima, buscando cómo sacar su cuerpo del Hospital Puerta de Hierro, porque se debía un millón y medio de pesos por los 13 o 14 días que estuvo internado. Zuleika, su pareja, fue la que firmó por él cuando lo ingresó, pero después se desapareció”.

El hospital requería de la firma de Zuly para que se hicieran unos pagarés, con ellos nos darían el cuerpo de inmediato, pero no apareció”.

Sammy y Zuleika. Foto: Especial.

¿Por qué no dio la cara?

Desconocemos qué suceda, de hecho también venimos a Colima con la intención de que nos entregara las cosas que eran de mi tío, pero ni siquiera nos dio la dirección donde vivían, y ya no nos contestaba el teléfono”.

Al inicIo suponíamos que también tenía COVID y que por eso no había salido ni se había contactado, pero sólo llamó para decir que había salido de Colima y que no podía regresar”.

¿Sammy dejó herencia?

Creemos que sólo lo de sus cuentas bancarias, pero no sabemos cuánto es. Mi tío trabajaba mucho y tenía su dinero, y aún así prefería llevar una vida sencilla; a Zuleika la mantenía y le daba muchas cosas, le daba una buena vida”.

En duda las intenciones de Zuleika

No sé mucho de ella, pero sus intenciones no eran las mejores, andaba con él por interés. Esperamos que él no haya puesto sus cuentas a nombre de ella, pues tiene acceso a todo”.

Hasta el día de hoy no sabes mucho pero vamos a averiguarlo y a llegar al fondo de la situación”.

¿Quién se contactó, Derbez, Omar Chaparro o El Burro Van Rankin?

Eugenio y su gente estuvieron pendientes de todo y nos apoyaron con varias cosas hasta el final; Omar sólo nos contactó para darnos algunas palabras de aliento”.

¿Qué pasará con los restos de Sammy?

Ya llevamos las cenizas a la CDMX para hacer una ceremonia de despedida y una misa en su honor; ya les informaremos” finalizó el familiar del entrañable comediante.

