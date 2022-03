Estados Unidos.- Sandra Bullock, una de las actrices más famosas y carismáticas de Hollywood pondrá una pausa a su carrera por dos fuertes razones que la hacen más feliz que estar frente a las cámaras.

La artista estadounidense de 57 años, reveló en entrevista para el medio Entertainment Tonight, que podría tomarse en un futuro cercano una pausa indefinida de la actuación.

Sandra Bullock en su reciente película "The lost city" con Channing Tatum./ Foto: Especial

La oriunda del Condado de Arlington, en Virginia, tiene dos fuertes motivos, sus dos hijos: Louis, de 12 años, y Laila, de 10.

"Cuando trabajo, me tomo muy en serio mi profesión. Y después solo quiero estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con mis bebés y mi familia. Ahí es donde estaré por un tiempo", reflexionó.

La estrella de "La Propuesta", “Máxima Velocidad” y “Miss Simpatía” bromeó diciendo que, en cuanto pause su carrera, planea "atender todas las necesidades de sus hijos" mientras están en casa, así como monitorear su "calendario social".

Los hijos de Sandra Bullock

Sandra Bullock adoptó a Louis y Laila en 2010 y 2015, respectivamente, y ha estado criando a los pequeños con su pareja, Bryan Randall, desde entonces.

"Él es el ejemplo que me gustaría que mis hijos tuvieran", dijo Bullock durante un episodio de Red Table Talk, en noviembre de 2021.

Sandra Bullock con Bryan Randall y sus dos hijos./ Foto: Google

"Tengo un compañero que es muy cristiano y hay dos formas diferentes de ver las cosas. No siempre estoy de acuerdo con él, y él no siempre está de acuerdo conmigo. Pero es un ejemplo incluso cuando no estoy de acuerdo con él. Lo decimos de manera diferente, pero queremos decir exactamente lo mismo", agregó.

Bryan Randall es un famoso fotógrafo de Los Ángeles que hizo que Sandra Bullock volviera a creer en el amor y a quien conoció en una sesión de fotos en la que ella lo contrató a él.