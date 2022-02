Guanajuato.- Admiradores, vecinos, amigos y familiares han comenzado a abarrotar la colonia Santa Fe en la capital del estado, a unas horas del comienzo del espectáculo que dará el rapero guanajuatense Ángel Jair Quezada, conocido como Santa Fe Klan, este sábado 26 de febrero.

Staff y equipo técnico ultimaron los preparativos para el evento musical que además acompañará la inauguración de la tienda 'Santa Fe 473' dónde los admiradores podrán adquirir mercancía oficial consistente en gorras, camisas y accesorios.

Este sábado por la mañana será la inauguración de la tienda oficial de Santa Fe Klan en su barrio. Foto: Instagram

'Tren' tatuador personal de Ángel Quezada, hizo acto de presencia y mencionó algunas anécdotas del rapero, alusivas a sus inicios en su carrera y sus orígenes humildes.

"Yo lo conozco desde que no era nadie, desde el día cero, desde que no tenía números, yo ya lo tatuaba y conocía a su familia, la escena del rap del Bajío me conoce ahí se verán en los comentarios, el éxito de Ángel se debe al trabajo y el esfuerzo de quienes hacíamos eventos", puntualizó.

Además, hizo un atenta invitación no solo a la población capitalina, sino a la audiencia en diversas partes de la región a asistir al espectáculo a disfrutar de la música del guanajuatense, resaltando el orgullo de pertenecer a su primer círculo de amigos, incluso la identidad del barrio de Santa Fe, en el corazón del Bajío.

'Tren', tatuador de Ángel Quezada desde antes que fuera famoso, expresó su felicidad por el éxito de su amigo. Foto: Captura de video

Ángel salió del barrio para el barrio y por eso está ahí donde está, a él no lo hicieron, no es un artista que lo inflaron, este artista lo tenemos porque ustedes quieren y porque nosotros queremos que él este ahí", agregó 'Tren'.

Se espera una afluencia mayúscula en dicha zona, por lo que autoridades del gobierno municipal han desplegado un operativo dónde participarán cientos de elementos de la Policía Municipal, de Protección Civil y personal de primeros auxilios.

La inauguración comenzará a las 10:00 de la mañana de este sábado y se prevé cierre de circulación en vialidades cercanas, pues tras la firma de autógrafos, el rapero consentido de Guanajuato prometió un ‘pachangón’.

Amigos de Santa Fe Klan están emocionados, pero a la vez nerviosos, porque saben que será un gran evento. Foto: Captura de video

Uno de los amigos de la infancia de Ángel Quezada, dijo que siente nervios, pues si cuando Santa Fe Klan se presentó en León que era un lugar más grande se descontroló la situación con miles de asistentes, aquí esperan que llegue más gente a su barrio.

“Es una sensación de nervios, no sabemos cómo se vaya a poner el ambiente aquí, se va a dejar caer un buen de gente, se va a hacer demasiada, si en León se descontrolaron las cosas que estaba el lugar más grande, aquí va a ser más gente y más porque es gratis”, explicó.

Preparan todo para el espectáculo

Durante la tarde de este viernes se pudo ver que seguía llegando la mercancía que estará a la venta en 'Santa Fe 473', así como todo lo necesario para el concierto.

El mural en la fachada de la tienda ya luce restaurado, luego de ser vandalizado por un hombre la madrugada de este 24 de febrero; en un video que se viralizó se pudo ver a una persona usando un casco para taparse en rostro, quien arrojó pintura blanca sobre la imagen de Santa Fe Klan.