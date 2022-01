Santa Fe Klan: Mamá de Ángel sintió temor por seguridad de los fans del rapero

AM.- El 18 de enero del 2022 será imborrable en la memoria de la familia de Ángel Jair Quezada Jasso mejor conocido como ‘Santa Fe Klan’, pues rompió récord al convocar a más de 20 mil personas, más las que no pudieron entrar a la Velaria de la Feria.

Pero pocos sabían lo que pasaba alrededor del staff y la familia de Ángel, y en una charla, Susana Jasso, la mamá de Ángel, compartió los momentos de angustia que vivieron previo al concierto del joven rapero.

Ese día estábamos muy emocionados, muy tranquilos, pero llegaron noticias de gente que quería entrar, que no podían, que había mucha gente y todo lo que estaba pasando. Nos dio mucho pendiente por los que fueron a verlo, y yo le dije, hijo, hay que ver cómo se calma”, contó Susana Jasso, la mamá de Ángel.

Acto seguido, Ángel grabó el conocido video para Facebook e Instagram, donde pide a su raza ‘relájense’, y todo lo que se sabe sobre el concierto de esa noche.

Fue una de sus hijas, quien la mantuvo al pendiente de lo que pasó, y todo el alboroto que se armó alrededor de Ángel, quien para ese momento ya era nota nacional.

Al mismo tiempo, Susana Jasso, comparó lo que pasó en el concierto de Pastitos, donde también la convocatoria fue intensa.

El pasado mes de junio en Guanajuato, capital, Ángel reunió a más de 14 mil personas en Pastitos.

En ese concierto también me dio miedo, dije: ‘Ya me voy a sentar a ver un concierto tranquila, pero me entró el miedo porque se veía cómo la gente se empujaba’”, comentó.