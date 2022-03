Santa Fe Klan revela qué es lo que no le agrada de su vida pasada

Monterrey.- En una entrevista con el influencer Roberto Martínez, Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan dijo que quiere convertirse en empresario, y reveló lo que le duele de su pasado.

A sus 22 años, Ángel alcanzó una fama que ni él soñó, su amor por la música y sencillez, lo llevaron a ‘otras ligas’, superando su condición humilde.

Santa Fe Klan terminó la secundaria, y abandonó la preparatoria a los pocos meses de haber ingresado, argumentando que "tenía problemas con algunos conocidos por envidias", así que decidió dejarla por la música.

Santa Fe Klan jamás pensó que eso cambiaría su vida por completo, que lo llevaría a las grandes ligas.

En entrevista para el podcast “Creativo”, Santa Fe Klan se sincera sobre su carrera, la fama, la familia y el futuro de su vida.

Confesó que quiere convertirse en empresario y poner varios negocios, pero acepta que aún no tiene la madurez para hacerlo y que esperará a rodearse de las personas para hacerlo, pues así le ha funcionado la vida.

Además, Ángel afirma que es muy celoso de la privacidad y que no le gusta compartir su intimidad en redes.

A Ángel le da miedo la soledad, pues el silencio no ha sido un buen compañero en su vida.

No tanto. Sí está chido porque me he puesto a escribir muchas canciones pero no me late estar solo. Está chido la inspiración, pero no, se siente bien gacho de verdad estar solo. En Guadalajara estuve solo un rato, no me gustaba ni escribir porque estaba solo. me gusta más estar con mi raza, así es como me inspiro más. No me late estar solo", dijo en el podcast.