León.- Santa Fe Klan sorprendió a través de sus redes sociales al anunciar que se convertirá en papá junto a su novia Maya Nazor. El rapero guanajuatense compartió en Facebook e Instagram una foto en donde aparece con la influencer y varios globos y cajas de regalo, así como el nombre de su niño: Luka.

"Bienvenido al MUNDO Mi Niño aquí te espero hijo Pa cuidarte x siempre Ati y atu mamá (sic)", fueron las palabras que escribió el rapero sobre la foto que anuncia su nueva etapa de vida.

La tierna foto que Santa Fe Klan subió a redes sociales, junto a su novia Maya Nazor./ Foto: Facebook

Debajo de la linda imagen que subió el músico de la colonia Santa Fe en Guanajuato capital, su pareja, la influencer Maya Nazor, comentó que nunca había sido tan feliz como hasta ahora que comparte su vida con el rapero y debutará como mamá.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

"Jamás había sido tan feliz en mi vida gracias Universo por darme el regalo más grande del Mundo, a mi bebé que esperamos con tanto amor… te amo mi amor @santa_fe_klan_473", dijo Maya Nazor en palabras con las que se puede sentir su gran emoción.

Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa, felicitó a la pareja en Instagram: "Felicidades cabron bendiciones siempre", dijo.

Los seguidores de Santa Fe Klan también felicitaron a su artista de rap favorito con comentarios de "felicidades" y muchos emojis de corazón.

Lee también: Santa Fe Klan con todo y dedo roto firma mercancía en su tienda: 'Caigan al barrio'

Rumor de embarazo de Maya Nazor: ¡confirmado!

Desde principios de este año 2022, los seguidores de Santa Fe Klan y Maya Nazor, aseguraron que la joven estaba embarazada, pues ya no subía tantas fotos como antes a su Instagram, o las que subía, la mostraban tapándose sutilmente el vientre; así como tampoco acompañaba al famoso a sus eventos.

Su ausencia fue más notoria el día que Santa Fe Klan inauguró su tienda oficial de ropa en Santa Fe en Guanajuato, Capital el 26 de febrero de 2022, pues además de cortar el listón de apertura, ofreció un concierto en el barrio que lo vio nacer.

Incluso otros seguidores rumoraron que la pareja había terminado su relación porque ya no los veían juntos como antes, cuando compartían en sus redes sociales sus mejores experiencias de romance y de viajes, como cuando se fueron a Cancún, Quintana Roo.

Pero este lunes 4 de abril, las sospechas de embarazo de Maya Nazor quedaron ¡confirmadas! y los jóvenes de 22 años de edad, dieron a conocer su felicidad al compartir que esperan bebé, un niño al que le pondrán Luka.

Esta imagen que subieron los fans, muestra la pancita de Maya Nazor./ Foto: Captura

Lee también: FOTOS. Ella es Maya Nazor, la influencer que le robó el corazón a Santa Fe Klan

Lanza Santa Fe Klan video 'Mar y Tierra'

A la par del anuncio de que será papá, Santa Fe Klan estrenó la canción y video de "Mar y Tierra", cuya letra se refiere a su nueva etapa como padre de familia.

"Me he equivocado he perdonado he remediado mis errores y borrado mi pasado. Estoy cansado, ya he caminado varios kilometros por tenerte a mi lado. Quéreme así como yo te quiero si no estoy contigo yo me muero. Eres mi vida eres mi lucero. Eres mi todo y mi mundo entero", dice parte de la letra de este nuevo tema.

"Weeee no mames que emoción, que emoción un pequeño ángel nacerá. Felicitaciones Santa Fe klan", "Sin duda esta canción yo creo que será la más importante y marcada para Santa Fe Klan", "Muchas felicidades, estoy feliz por ustedes, así como muchos los estamos y les deseamos lo mejor" y "Felicidades Alos dos, serán buenos padres! DIOS LOS BENDIGA SIEMPRE", comentaron sus fans debajo del video de YouTube de "Mar y Tierra".