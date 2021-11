Santa Fe Klan apenas cumple 22 años y ya lo tiene todo: fama, reconocimiento y amor

Guanajuato.- Atrás quedaron los momentos en los que tuvo que vivir en su carro o pasar la noche donde le dieran 'chance', pues ahora Santa Fe Klan es uno de los raperos más reconocidos en México con quien todos quieren colaborar.

Con apenas 22 años cumplidos este 29 de noviembre, Ángel Jair Quezada Jasso ya puede presumir que en su corta vida ha logrado la fama, el éxito, el reconocimiento y el amor incondicional, todo haciendo lo que más le gusta: cantar rap.

Su vida no ha sido fácil, pero Santa Fe Klan es una muestra de que cuando se quiere, se puede, pues ha enfrentado la adversidad siempre teniendo en la mente lograr sus sueños.

Y tal parece que la vida le está recompensando su esfuerzo y 'buena vibra' con la que siempre ha ayudado a quien lo necesite en su barrio, Santa Fe, en Guanajuato Capital, lugar que lleva en el corazón y de donde tomó su nombre artístico.

Desde pequeño mostró su interés por la música, para lo que también descubrió que tenía talento, luego de que sus papás le compraran algunos instrumentos.

Apenas tenía 13 años y Ángel Jair ya sabía grabar sus propias canciones y un año después ya tenía su propio estudio musical.

A los 15 su carrera comenzó a tomar camino, luego de ser firmado por la disquera Alzada Récords, en Guadalajara, tras comenzar como miembro del grupo Santa Fe Klan en 2013, el cual se disolvió pero Ángel Quezada conservó el nombre.

En 2019, Santa Fe Klan debutó como solista con el álbum "Bendecido", que se convirtió en un éxito y el cual incluía 10 canciones, entre las que destacaron "Familia", "Hambre" y "Religión".

En ese mismo 2019 Santa Fe Klan comenzó a trabajar con otros músicos, y fue así que lanzó temas como "Ni ángel ni demonio" en colaboración con Neto Peña, Akapellah y Gona; también "Te iré a buscar" con Nanpa Básico, así como "Infiel" con Afaz Natural.

Otro de los temas que se volvieron un éxito fue "Debo entender", que realizó en compañía de Neto Peña y la salmantina Yoss Bones.

Además en este año participó en el soundtrack de la película "Huachicolero", dirigida por el irapuatense Édgar Nito, con el tema "Mi Guanajuato".

En 2020 colaboró con Akwid y Neto Peña en el tema “Gallo de pelea”, pero sin duda la colaboración que lo lanzó a las grandes ligas, fue precisamente la canción que así se titula "Grandes ligas", el cual estrenó en 2021 junto a los raperos estadounidenses Snoop Dogg y B-Real, así como el cantante del género regional Lupillo Rivera y el hiphopero mexicano Alemán.

El tema lo catapultó al estrellato y lo puso en la mira de muchos artistas de diversos géneros musicales que se apuntaron a hacer una colaboración con él.

En 2021 también unió su talento con Run The Jewels y Mexican Institute of Sound en el tema “Ohh La La”.

Las más recientes colaboraciones de Santa Fe Klan son con Calibre 50 y Beto Sierra con la canción "Cuidando el territorio" y con Banda MS el tema "Dos mundos", que se estrenó apenas el pasado 5 de noviembre y que ya superó las 5 millones de vistas en la plataforma de YouTube.

Santa Fe Klan demuestra que ese dicho que reza "afortunado en el juego, desafortunado en el amor" no siempre es una realidad.

Pues actualmente el rapero guanajuatense goza tanto del éxito que lo ha llevado a grandes escenarios en México con su gira Mala Vida Tour así como del amor con su novia Maya Nazor.

La influencer de 22 años originaria de Cuernavaca, Morelos, fue flechada por la personalidad y detalles románticos de Ángel Quezada, pues simplemente para pedirle que fuera su novia el músico preparó una velada romántica entre flores, globos y peluches de regalo frente a decenas de testigos en las calles de su natal Guanajuato.

Desde entonces, Maya y Santa Fe Klan son inseparables, pues ella lo acompaña a todas sus presentaciones, donde es la fan número uno en primera fila.

El 10 de noviembre pasado, en la entrega de los Premios de la Radio, Santa Fe Klan recibió el premio a la Mejor Canción del Año Urbana junto a Lupillo Rivera y Alemán por el tema "Grandes ligas".

Además, semanas antes había sido reconocido por la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) en la categoría Éxito Independiente, por su canción "Debo entender".

El éxito del que ahora goza Santa Fe Klan se lo ha ganado a base de esfuerzo y tenacidad, pues el músico capitalino reveló en una entrevista para el canal de YouTube Casa Comedy TV que hubo momentos de su vida en que incluso tuvo que vivir en su auto.

Hace como tres o cuatro años me quemaron una casa y estuvo cabr... Tuve que seguirle. Yo andaba en Manzanillo, no sé dónde, en una playa, en un concierto. Nos hablaron: ‘No que se está quemando su casa’ y llegamos al mero show, los bomberos y todo. Imagínate, me dio pena, les dije: ‘Es mi casa’. Me dijeron que pasara y sacara lo que pudiera y ya no había nada”.

Esto ocurrió en su paso por Guadalajara, y al perderlo todo intentó vivir en un lugar rentado, pero debido a su aspecto y juventud, no conseguía que le rentaran ninguna propiedad pues los dueños creían que no tendría con qué pagar. Tras esto, Santa Fe Klan decidió comprar un vehículo en el que pasaba las noches.

Compré un carro en ese tiempo y ahí me quedaba a veces. Trataba de que alguien me rentara, pero como me veían morrillo no me creían que sí tenía dinero... me quedaba a veces en el estudio con los de Alzada. Tenían un estudio, pero no tenían baño de regadera. Para bañarme me iba a hoteles, con amigas, amigos que me daban chance; y así conozco un chin... de raza que me hizo el paro como por seis meses”, compartió Ángel Quezada.