Santa Fe Klan quiere colaborar con 'Los Tigres del Norte'

Guanajuato.- Ángel Jair Quezada mejor conocido como Santa Fe Klan ‘no se duerme’ en sus laureles y quiere colaborar con artistas como Eminen y hasta Los Tigres del Norte.

Tras la colaboración de “Pelotero” de Lupillo Rivera, que significa la primera colaboración del rapero con Alemán en su disco “Grandes Ligas”, el guanajuatense, ahora radicado en Guadalajara, platicó sobre lo que viene para su carrera, y dio algunos consejos para quien va empezando en la industria.

Me siento bien contento, de que se estrenó porque todos estaban preguntado por ‘Grandes Ligas’, y ahora me gustaría colaborar con Eminen, Los Tigres del Norte, Los Cadetes de Linares, algo bien loco, porque me gusta toda la música aparte del hip hop”, compartió.