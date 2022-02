VIDEO. Santa Fe Klan es el 'nuevo refuerzo' de las Chivas

Jalisco.- Santa Fe Klan acudió la tarde de este sábado al Estadio Akron para apoyar a su equipo, las Chivas, que se enfrentaron a los Tigres, incluso dominó un rato el balón.

A través de la cuenta oficial de Twitter de la Liga BBVA MX, se compartió una fotografía del rapero guanajuatense portando la playera del Rebaño Sagrado en la cancha del Estadio Akron.

¡'Refuerzo' de Lujo! ¿Ya vieron quién está en el Akron? @santa_fe_klan_ vistiendo la playera de las @Chivas", se lee en el mensaje.

Santa Fe Klan presumió su talento como futbolista en el Estadio Akron. Foto: Instagram

La publicación causó algunas reacciones, pues algunos usuarios de Twitter comentaron al respecto de Ángel Quezada portando la playera de las Chivas Rayadas de Guadalajara.

"Cuando era niño me dijeron que si me vestía y me veía así acabaría de vago pidiendo dinero en un semáforo. Cómo han cambiado los tiempos", se lee en un mensaje.

Santa Fe Klan estuvo de visita en el estadio Akron minutos antes de que diera inicio el encuentro entre Chivas y Tigres, partido de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2022.

En varias imágenes que circulan en redes se puede ver al oriundo del barrio de Santa Fe, en Guanajuato capital, dominando el balón en plena cancha.

En un video publicado en la cuenta oficial del equipo tapatío se puede ver al intérprete de "Debo entender" saludando a la afición reunida en la casa de las Chivas. "Un ángel bajó a la cancha del Akron. Bienvenido a tu casa, @santa_fe_klan_473", se lee en el mensaje.

"Le voy al Pachuca, pero por él le iré a las Chivas también, cuando venga le daré una del Pachuca jajaja", se lee en una publicación de Instagram en la que Santa Fe Klan está etiquetado.

Sin embargo, pese a que Santa Fe Klan le mandó las mejores vibras al equipo Guadalajara, las Chivas perdieron ante Tigres con un marcador de 3-1 en su propia casa.

