Santa Fe Klan abre más zonas para su show en León

AM.- El éxito de Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan se traduce en el lleno de sus conciertos, y Guanajuato no podría ser la excepción y tras el sold out de su show del 27 de noviembre, habilitó nuevas zonas.

Santa Fe Klan. Foto: Especial

El evento que se realizará en el Foro del Lago fue sold out, pero tras confirmarse el semáforo verde en la ciudad, se habilitaron nuevas zonas.

En lugar de tener un aforo de mil 650 personas, serán 2 mil 200 personas las que podrán vivir la experiencia con el rapero.

Nuevas zonas disponibles para el show de la Santa. Foto: Especial

Con varias producciones discográficas en su haber, entre ellas “Por costumbre”, “Seguimos radicando” y “Bendecido”, Santa Fe Klan se alza como uno de los máximos exponentes del rap y hip hop en México.

A la fecha cuenta con éxitos como: “Varias Madrugadas”, “Ya Se Hizo Costumbre”, “Un Loco Enamorado”, “Prohibida” y “Silencio en el Callejón”, entre muchos otros.

Todos esos temas tienen carácter de himnos urbanos en toda la república mexicana.

Santa Fe Klan nació en Guanajuato, su primera grabación fue a los 13 años. Su nombre artístico proviene de la colonia Santa Fe, en la capital de Guanajuato, debido a que la vida comunitaria de su barrio fue determinante en el desarrollo de su carrera musical.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos